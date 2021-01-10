عماد خليل: تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب تطبيقا لمبدأ سياسة بمفهوم جديد

أعرب عماد خليل عضو مجلس النواب ، عن سعادته بخبر تعيينه بمجلس النواب ، خاصة أنه جاء في مناسبة سعيدة وهى عيد الميلاد المجيد ، وكان العيد بالنسبة له عيدين ، ليس فقط لتعيينه بمجلس النواب ، والذي يعد شرفا كبيرا وتكريما له ، لكن أيضا لثقة رئيس الجمهورية في الشباب ، واقتناعه بهذا الجيل وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

و اضاف : "هذا الكيان الذى خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب في البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين".





وأشار إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى .





وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد ، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن.





وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد غدا الثلاثاء، وسط اجراءات احترازية مشددة ، حيث أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها يوم غدا الثلاثاء المقبل.





وأكد أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا ان الحق فى الصحة مقدم علي كافة الامور ، مشيرا إلى أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن تمت تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها





ونوه إلى أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.





و قال أنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.





وشدد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري.





وأكد أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا اياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.





واتخذ مجلس النواب مجموعة من الاجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس و التي ستشهد اداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس و الوكيلين.





وتشمل الاجراءات الاحترازية تقسيم النواب الى قسمين وقت اداء اليمن الدستورية الاول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة و يعقب ذلك اعلان اجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.





ويجلس الاعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة و كشف المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما اكد المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة موضحا ان هناك اجراءات تم اتخاذها لانتقال الصناديق لمقاعد النواب اثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.

ووفقا الاجراءت الاحترازية و التباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد.