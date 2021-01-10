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فن

رحل القلب الطيب.. هانى رمزى يودع هادى الجيار بكلمات مؤثرة

الأحد 10/يناير/2021 - 02:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الفنان هانى رمزى ، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام  الفنان هادي الجيار.

ونشر هانى رمزى صورة للفنان هادي الجيار وحرص على توديعه من خلالها، قائلا: "ورحل القلب الطيب الفنان الكبير هادى الجيار عزائى لكل أسرته ولكل محبيه فى مصر والعالم العربى #هادي_الجيار".

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، قائلا إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية ايضا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 


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