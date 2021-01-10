عميد "زراعة عين شمس": تأجيل الاختبارات فرصة يجب على الطلاب استغلالها

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء تم تأجيل الاختبارات لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي والاعتماد على التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية ضمن إجراءات الحفاظ على الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.









وأوضح "جلال" خلال تصريحاته لموقع " صدى البلد " أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية للطلاب بجودة عالية حتي تتمكن الطلاب من المذاكرة بشكل جيد، لافتًا الى إمكانية تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس.





وأشار عميد الكلية إلى أن التأجيل فرصة يجب علي الطلاب استغلالها لمراجعة المقررات الدراسية مرة أخرى والاستعداد إلى الاختبارات، مشيرًا الى إعادة جداول الاختبارات مرة أخرى ونشرها للطلاب بعد انتهاء الإجازة.





واستطرد أن الجامعة قدمت شرائح إنترنت مجاني للطلاب غبر القادرين لدعم عملية التعليم عن بُعد.





جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور خلال تصريحات سابقة له، إنه يجب على جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.





وأضاف العميد أن إدارة الكلية لم تطلب تحديثا لأي بيانات شخصية عن طريق الميل الجامعي، لذا يرجى تجاهل أي رسائل تطالب بأي بيانات شخصية أو الإفصاح عن أي كلمات مرور.





وأكد أنه تم الانتهاء من رفع جميع المحاضرات اونلاين خلال الفترة السابقة دون أي معوقات لذا يجب على الطلاب ضرورة الاستفادة من الوقت الحالي في المراجعة الدقيقة للمناهج، مشيرًا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للكلية بشكل كامل وتجهيز المعامل وقاعات المحاضرات بالشكل اللائق ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة مشروعات تطوير البنية التحتية، والتي يرعاها الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير الجامعة.