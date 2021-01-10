ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأشعة المقطعية بديل للمسحة.. طرق جديدة لحصول أسرة الطبيب على معاش إصابة الكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
التقى اليوم د. حسين خيرى نقيب الأطباء ، ود. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، بكل من د. أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية،  والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية، كما التقى كلا من د. ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات المهنية، ود. سحر بكار  نائب مدير لجنة الأمراض المهنية، وذلك لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل وتم التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على الآتى:
 يتم تقديم الملف الخاص بالوفاة الاصابية للجان الطبية بالمحافظات 
لإستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعيةوالمعاشات لصرف معاش الإصابةوهو ٨٠%من الحد التأمينى

اما الأوراق المطلوبة فهى : 
1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل
2- صورة البطاقة
3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا
4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها
5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية
6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل
7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة اصابية 
8-  يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأطباء: الصحة اعتبرت كورونا من الأمراض المعدية وصرف معاشين لشهداء الفيروس

من 5600 إلى 6000 جنيه.. صرف معاش إصابة عمل لشهداء كورونا من الأطباء

من 5600 إلى 6000 جنيه.. 3 مستندات وإجراءان لصرف معاش شهداء كورونا من الأطباء

برلمانية: الدولة تقدر جهود الأطقم الطبية في مواجهة وباء كورونا

نائبة: معاش ضحايا كورونا أقل تقدير لجهودهم

بعد صرف معاش لشهداء كورونا من الأطباء.. برلمانيون: خطوة صائبة تبرز تقدير الدولة للجيش الأبيض.. الفترة القادمة نشهد تحسنا لأوضاعهم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري الممتاز خلال يوليو المقبل.. تفاصيل

تنبيه عاجل من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

سورة لو قرأتها قبل نومك غفرت جميع ذنوبك

الحسم يقترب.. تطور مفاجئ فى الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

غدًا.. انقطاع المياه عن عدد من مناطق العباسية 8 ساعات

بديل مصطفى محمد.. سموحة يحدد تسعيرة رحيل نجمه للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية

تعرف على أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 في مصر

دراسة تنصح بتقليل استخدام ملح الطعام في الشتاء لهذه الأسباب