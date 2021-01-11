يرسم بالفم والقدمين.. صدى البلد يحاور أزهري يتقن الفنون رغم إعاقته.. الفنان التشكيلي: الأزهر يهتم بالفنون .. وشاركت في 40 معرضا محليا ودوليا.. صور

صدى البلد يحاور الفنان التشكيلي الأزهري

رضا فضل دكتور بكلية التربية بجامعة الأزهر ويرسم بالفم والقدمين

يعتبر أول من حضر دكتوراه عن شئون ذوي الاحتياجات الخاصة

اكتشفت موهبته في الإبتدائية وظل ينميها باستمرار













كل إنسان طموح له هدف وكل هدف له حافز، وطالما ان الحافز موجود فلن يكون هناك مستحيل ، فعلى الإنسان أن يضع أمامه هدفا لكي يحققه في النهاية، وبكره أحلى إن شاء الله.





بهذه الكلمات بدا الدكتور رضا فضل، الفنان التشكيلي، والدكتور بجامعة الأزهر، طريقه لتحدى الإعاقة واتقن الرسم بالفم والقدمين.





أجرى موقع صدى البلد، حوارا مع الدكتور رضا فضل ليكشف عن مراحل حياته وظهور موهبته وانتشارها.. إلى نص الحوار.





نود أن نعرف من هو الدكتور رضا فضل؟

رضا فضل، فنان تشكيلي، ودكتور بقسم التربية الفنية، بكلية التربية بجامعة الأزهر، وتخرجت من هذا القسم عام 2003 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وكنت الأول على الدفعة.





حصلت على دبلوم تكميلي من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وحصلت على الماجستير في 2014 والدكتوراه في 2019.





متى ظهرت موهبتك في الفن التشكيلي؟

موهبة الرسم موهبة من الله تعالى قبل كل شئ واكتشفتها في المرحلة الإبتدائية، وكنت كأي طفل عادي يهوى الرسم ويقلد الرسومات التي يراها، ويتنافس مع زملائه، وفي المرحلة الإعدادية بدأت الاشتراك في المسابقات وبدأت الموهبة تزيد وكذلك في المرحلة الثانوية حتى التحقت بقسم التربية الفنية بكلية التربية، وبدأت اهدخل المجال من الناحية الأكاديمية.





هل وجدت تشجيعا من الأزهر؟

الأزهر يهتم بالفن والفنون الإسلامية وينميها داخل الطلاب، وهذا جيد بأن الطالب الأزهري يكون مثقف فنيا ومهتم بتراثه ونتمنى الفترة المقبلة ان يحول القسم إلى كلية.





هل لك تعاون مع مؤسسات داخل مصر أوخارجها؟

عملت مع أطفال من ذوي الإعاقة في إحدى المؤسسات المخصصة لذلك لمدة تزيد على تسع سنوات أعلم فيها الأطفال فنون الرسم بمختلف إعاقاتهم، ومن هنا جاءت فكرة تحضير رسالة الماجستير عن ذوي الإعاقة فكانت عن "إمكانية التجريب في الرسم والتصوير لمرتادي المؤسسات الإجتماعية"، فكان هؤلاء الأطفال هم عينة التجربة، واثبت الطلاب نجاحهم وتفوقهم.





أكملت الأمر في رسالة الدكتوراه، فسلطت الضوء على الفنانين الذين يشبهونني، والذين يقومون بالرسم بالرغم من إعاقتهم ،فكانت الرسالة بعنوان :"الاتجاهات التعبيرية والأساليب الأدائية في أعمال التصوير للفنانين ذوي الاحتياجات الخاصة"، وكانت هذه الرسالة هي أول رسالة في الفن التشكيلي لذوي الإعاقة.





تواصلت مع جمعيات في أوروبا تهتم بالرسم بالفم والقدم ، وفي تونس عام 2015 قابلت اثنين من الفنانين يرسمان بالفم والقدم، وشاركنا في معرض هناك وتم تكريمنا خلال فعالياته.





شاركت في حوالي 40 معرضا جماعيا محليا ودوليا، وكان لي معرض خاص واحد بمتحف طه حسين، الذي يعتبر رمز الإرادة والإصرار، وأتمنى في الفترة الحالية أن أقيم معرضا خاص لي.





ماذا عن التكريمات والجوائز؟

تم تكريمى من العديد من الشخصيات منهم الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأمير الوليد بن طلال والرئيس الاسبق مبارك وحرمه ووزراء الشباب والثقافةوالعديد من الشخصيات العامة كما شرفت بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية فى اكتوبر الماضى.





الشهادات والميداليات

-ميدالية بيت العرب من جامعة الدول العربية1999

-الميدالية الذهبية فى مهرجان الشباب العربى الحادى عشر 2008

-ميدالية سعد زغلول 2009

-شهادة تميز من اليونيسيف 2000

-شهادة مشاركة من وزارة الترفيه التونسية 2005

-درع جمعية الفنانات المغاربيات 2015

-اوسكار صالون بصمات العرب 2013و2017

-درع جامعة المنصورة





هل حصلت على جوائز؟

نعم حصلت على جوائز كثيرة وهي كالآتي:

• الجائزة الاولى فى الملتقى الدولى لفنون ذوى الاعاقة .. اولادنا 2017

• اول الوطن العربىفى مهرجان الشباب العربى الحادى عشر2008

• اول صالون الفن الخاص وزارة الثقافة و2013 2011

• اول جمهورية فى مسابقة مصر الحاضر والمستقبل (قوات مسلحة) 2003

• اول الجمهورية فى مسابقة الرسم الابداعى1999

• جائزة التحدى من جريدة الجمهورية1999

• تانى الجمهورية ف مسابقة الكاريكاتير شباب ورياضة 2005

• تانى الجمهورية فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية شباب ورياضة 2005

• تانى الجمهورية فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية شباب ورياضة2004

• تالت الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير شباب ورياضة 2007

• رابع الجمهورية ف مسابقة اعياد الشرطة 2004

• جائزة تشجيعية ف مسابقة مصر تتحدث عن نفسها وزارة الثقافة 2004

• جائزة صالون محمد رشيد 2008

• تالت صالون الفن الخاص وزارة الثقافة 2009

• تانى مركز الاسكندرية للابداع ابيض واسود 2008

• اول محافظات القنال واول وجه بحرى ف احتفالات اكتوبر شباب ورياضة 2004

• اول صالون الفن الخاص 2011-2012

• جائزة التراسينا 2015