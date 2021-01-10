مستقبل وطن يوزع 600 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ بكفرالشيخ

وزعت امانة حزب مستقبل وطن بمركز مطوبس بكفرالشيخ 600 بطانية على الفئات الأكثر احتياجا ضمن مبادرة شتاء دافئ وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.





قال الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد بالمحافظة أنه تم توزيع 600 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ التى ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة موضحا ان الحزب سيقوم بتوزيع كميات اخرى من البطاطين بباقى المراكز خلال الفترة القادمة.





أشارت الدكتورة فريدة عبده امين الحزب بمركز مطوبس الى أنه تم توزيع البطاطين اليوم للفئات الأكثر احتياجا من أهالينا بمدينة مطوبس وذلك بحضور ايهاب المسمارى امين التنظيم بالمركز وعدد من قيادات الأمانة لافتة إلى أنه سيتم توزيع كميات اخرى من البطاطين على اهالينا بقرى مطوبس خلال الأيام القادمة.



