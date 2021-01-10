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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. البورصة تربح 5.4 مليار درهم وسط استمرار التداولات المليارية

الأحد 10/يناير/2021 - 08:00 م
أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية
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قسم الاقتصاد
واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها القوي مع بداية اليوم الأول من تعاملاتها في الأسبوع الثاني من العام 2021 وسط استمرار تداولاتها المليارية بدعم من تدفق المزيد من السيولة الأجنبية الى قاعات التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تواصل القفزات التي حققتها المؤشرات العامة للأسواق المالية فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.4 مليار درهم في ختام التعاملات.

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وتفصيلا فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.85% مخترقا حاجز 2674 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5176 نقطة بزيادة نسبتها 0.24% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وكان سهم اعمار العقارية قاد النشاط في سوق دبي المالي مرتفعا الى 4.04 درهم وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها نحو 110 ملايين درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم اعمار للتطوير الى 2.96 درهم وسهم داماك الى 1.45 درهم.

كذلك فقد صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 4.83 درهم فيما اغلق سهم طيران العربية عند مستوى 1.38 درهم.

وفي سوق العاصمة ارتفع سهم الدار العقارية الى 3.23 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 106 ملايين درهم ..وسجل سهم بنك ابوظبي التجاري مكاسب جيدة بالغا مستوى 6.13 درهم، كما ارتفع سهم ادنوك للتوزيع الى 3.89 درهم.

وتجاوزت قيمة السيولة المتداولة في السوقين مليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 621 مليون سهم نفذت من خلال 9959 صفقة.
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