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محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة

الأحد 10/يناير/2021 - 06:29 م
مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارة ميدانية لقرية حجازة بمدينة قوص لمتابعة أعمال استكمال الرصف ورفع الكفاءة التي تجري بمدخل قرية حجازه بمدينة قوص.

رافقه خلالها المهندس محمد نبيل، مدير مديرية الطرق، و العميد خالد فوزي، رئيس مجلس مدينة.

أوضح الداودي، أن مشروع استكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل القرية يشمل تدبيش جوانب ترعة كوم الفراد بهدف الحفاظ علي نظافتها وحمايتها من الانهيارات، مما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث أي تسريبات للمياه الموجودة داخل المجري الأمر الذي يساعد علي استغلال تلك الكميات علي النحو المرجو سواء في اغراض الزراعة أو الشرب.

وأضاف الداودي، أن أعمال التطوير تتضمن استكمال رصف الطريق بطول ٢.٦٠٠ كم تقريبا وعرض ٨ أمتار لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى ١٠ مليون جنيه، موجهًا التنفيذين بعمل حواجز خرسانية نيوجيرسي من ناحية الترعة لمنع وقوع حوادث أثناء حركة السيارات و عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة.

وأشار محافظ قنا، إلي أن مدة تنفيذ  المشروع تستغرق ٦ أشهر بدأت من منتصف ديسمبر الماضي و تنتهي بمنتصف يونيو المقبل، مشددًا ضرورة تطبيق معاير الجودة والمواصفات القياسية بكافة أعمال الرصف والتدبيش.

وأوضح محافظ قنا، بأن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية، لاسيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير علي المواطنين أثناء حركة تنقلهم و ذلك بمعدلات أمان و سلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر 2030.


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محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة
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