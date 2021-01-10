اوعى يا هضبة .. صورة عمرو دياب مع فاشونيستا كويتية تشعل السوشيال ميديا | ما القصة؟

بعد أيام من الشائعات التي طاردت النجم عمرو دياب بسبب صورته مع الموديل السويسرية كارولينا ، عاد اسم الهضبة يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد انتشار صورة له مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين .





" اوعى يا هضبة " .. وتمليحات من هذا النوع انتشرت خلال الساعات الماضية على صورة عمرو دياب و روان بن حسين ، التي تعتبر بلوجر كويتية شهيرة ، ولديها 5 ملايين متابع عبر حسابها على إنستجرام .





روان بن حسين نشرت صورتها مع عمرو دياب على حسابها الخاص ، والتقطت تلك الصورة أمس في أحد المطاعم بالإمارات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان معهما النجم عمرو دياب ، كما نشرت مقطع فيديو خلال الاحتفال .





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بعد الصورة التي نشرتها روان بن حسين مع عمرو دياب، انهالت التعليقات مرة أخرى من رواد السوشيال ميديا حول تلك الصورة، خاصة أن روان بن حسين أعلنت انفصالها عن زوجها خلال الأشهر الماضية، وبدأ الجمهور في تكهناته المعتادة حول علاقتها بعمرو دياب بسبب الصورة، كما حدث مع الموديل كارولينا منذ أيام .

أما عن روان بن حسين، فهي من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنتا فقط تدعى لونا، وانتهى زواجها بالطلاق.