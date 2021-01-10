ثورة حضارية برعاية بن سلمان.. معلومات عن مشروع «ذا لاين» الأكبر اقتصاديا بالمملكة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم، الأحد، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلقي كلمة مرتقبة حول إطلاق مشروع اقتصادي عملاق باسم "ذا لاين".





يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان شركة "نيوم" السعودية عن إطلاقها المشروع مشيرة إلى أنه مرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف "نيوم" البيئية والتنموية.





وفي أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسميًا، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامنًا مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.





ويعمل أكثر من 450 موظفًا من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومترًا عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصًا لهم.





ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل، وفقًا لقناة "العربية".