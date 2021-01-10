ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثورة حضارية برعاية بن سلمان.. معلومات عن مشروع «ذا لاين» الأكبر اقتصاديا بالمملكة

الأحد 10/يناير/2021 - 08:09 م
الأمير بن سلمان خلال
الأمير بن سلمان خلال افتتاح المشروع
Advertisements
أحمد قاسم

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم، الأحد، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلقي كلمة مرتقبة حول إطلاق مشروع اقتصادي عملاق باسم "ذا لاين".

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان شركة "نيوم" السعودية عن إطلاقها المشروع مشيرة إلى أنه مرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف "نيوم" البيئية والتنموية.

وفي أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسميًا، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامنًا مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

ويعمل أكثر من 450 موظفًا من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومترًا عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصًا لهم.

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل، وفقًا لقناة "العربية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للراغبين في مشروع نيوم.. فرصة عظيمة للالتحاق بالشركة وهذا موعد التقديم

وزير الاستثمار السعودي: اقتصاد المملكة من الأكثر مرونة حول العالم

رد مفاجئ من نتنياهو على أنباء زيارته للسعودية ولقاء محمد بن سلمان

إسرائيل تدرج السعودية على قائمتها الخضراء

اقتصاد السعودية.. صرف 38 مليون ريال لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت.. مكافحة الفساد بالمملكة تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون.. والبرنامج السعودي يباشر إصلاح أضرار مطار عدن

ترشيحاتنا

غدًا.. انقطاع المياه عن عدد من مناطق العباسية 8 ساعات

أضرار فيتامين هـ.. الصداع والطفح الجلدي الأبرز

بعد قرار تعيينه.. حسام غالي يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب 2021

خاص| الإعلان خلال ساعات .. نجم الأهلي يعود إلى سموحة مجددا

الدمايطة يثيرون أزمة في جنازة والدة حسن الرداد.. والأمن يفرقهم.. تفاصيل

مفاجأة سارة.. مصر تستطيع زيادة إنتاجها من الغاز يوميا بنسبة 30%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. هدى الأتربى تثير الجدل بأنوثتها

بماكياج لامع.. سارة الشامي بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة.. ونصائح لحماية الأطفال من كورونا