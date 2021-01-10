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التعرف عليه غير دقيق.. الصحة العالمية تعلن تحور فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:07 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات بشكل عام تعد من الكائنات الذكية للغاية، منوها إلى أن التحور والتغير يعد جزء أساسي من الفيروسات، معقبا: بالرغم من كل ما يحدث من فيروس كورونا إلا انه يعد من الفيروسات الأقل تحورا.

وأكمل "الخولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، تحور فيروس كورونا في الولايات المتحدة حدث في البروتين الذي تعتمد عليه أجهزة الكشف عن الفيروس، وعليه وبعد تحوره أصبح التعرف والكشف عن الفيروس غير دقيق، نتيجة عدم التعرف عليه.

وتابع: حتى الآن لم تؤثر التحورات على صحة اللقاح وتأثيره على الفيروس، معقبا: التركيب العام للفيروس مازال كما هو ولم يتغير، ولكن التغير الذي حدث في الولايات المتحدة أثر كثيرا على سرعة انتشار الفيروس.

وأضاف، التحول الذي حدث لكورونا في بريطانيا جعله أكثر انتشارا أيضا، وعليه تم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل بريطانيا.


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