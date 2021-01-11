18 يناير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى إعداد الاختبارات الإلكترونية





وقد حدد انا تقام الدورة التدريبية على مدار يومين متتاليين وهما يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19 يناير 2021، ويتم الالتحاق بالدورة من خلال رابط التسجيل: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHvDXpGaa-t86G4cV26otqiQPTKGcYWyIN080nAkLdyb6aPA/viewform?usp=sf_link وقد حدد انا تقام الدورة التدريبية على مدار يومين متتاليين وهما يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18-19 يناير 2021، ويتم الالتحاق بالدورة من خلال رابط التسجيل:



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تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

اقرا ايضا : التعليم: 30 ألف طالب تقدموا إلكترونيا للمشاركة في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

ينظم مركز القياس والتقويم الطلابى بجامعة حلوان دورة تدريبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت عنوان (إعداد الاختبارات الالكترونية وفق جدول المواصفات)، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إبراهيم عباس الزهيري مدير المركز.وتقام هذه الدورة بنظام التعليم عن بعد اون لاين ،وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا .