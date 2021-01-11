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حوادث

ضبط 28 طن سكر وأرز ومكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:02 ص
سلع فاسدة
سلع فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (28 طن سلع غذائية "سكر حر، مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات- 960 عبوة "زيت طعام" تحمل علامة تجارية غير مسجلة".. بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.  

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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