المتحدة والوطنية للإعلام تتفقان على تطوير قنوات أون تايم سبورتس

بعد انطلاق قناة اون تايم سبورتس 3 الجديدة ضمن شبكة قنوات اون تايم سبورتس والتي تعتبر الاقوي في الشبكات الرياضية المفتوحة ، بدأت ادارة قنوات اون تايم سبورتس في تطوير المحتوي للقنوات في ضوء اطلاق القناة الجديدة والتي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد والتي ستبدأ خلال ايام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة.



