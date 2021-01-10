ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المتحدة والوطنية للإعلام تتفقان على تطوير قنوات أون تايم سبورتس

الأحد 10/يناير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
بعد انطلاق قناة اون تايم سبورتس 3 الجديدة ضمن شبكة قنوات اون تايم سبورتس والتي تعتبر الاقوي في الشبكات الرياضية المفتوحة ، بدأت ادارة قنوات اون تايم سبورتس في تطوير المحتوي للقنوات في ضوء اطلاق القناة الجديدة والتي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد والتي ستبدأ خلال ايام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة. 

والمعروف ان قنوات اون تايم سبورتس تمثل جزءا من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي والهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين و التي بمقتضاها تقدم قنوات اون تايم سبورتس محتوى رياضيا مميزا و بإمكانيات تقنية هي الافضل سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة او الحصول على حقوق رياضية هامة و لاسيما ما يخص منتخباتنا القومية و الفرق الرياضية المختلفة التي تمثل مصر في المحافل الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي أرضيا على قناة أون تايم

بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون.. 5% زيادة فى ساعات البث المرئي عام 2020/2019

تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

إطلاق قناة أون تايم سبورتس 3 تزامناً مع كأس العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف موقف باتشيكو النهائي من بيع مصطفى محمد

رئيس حميات إمبابة يكشف المرحلة الأخطر في الإصابة بفيروس كورونا ..فيديو

الدمايطة يثيرون أزمة في جنازة والدة حسن الرداد.. والأمن يفرقهم.. تفاصيل

الإمارات تعلن انتهاء الخلاف مع قطر

كانا على رادار الأهلي.. بالأسماء الزمالك يقترب من حسم صفقتين قويتين

بعد إصابة رباعي الجهاز الفني بـ كورونا.. أول قرار من رئيس الاتحاد السكندري بخصوص اللاعبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

الأحمر الناري.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

صحة البشرة أغربها.. 3 فوائد غير متوقعة تجعلك تتناول الفلفل الأحمر يوميا