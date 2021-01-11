حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب للاستمتاع بوقتك أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.







الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.