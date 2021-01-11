ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
اقرأ إيضا..

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب للاستمتاع بوقتك أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات في محيطك.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك ولا تبالغ في انفعالاتك

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات ممتعة تتبادل فيها المشاعر والأفكار مع الأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.
.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وقد تجد نفسك ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا، فقط ادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الفخر.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك قدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عاطفيا وعائليا: تحكّم اليوم في غضبك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11/5 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13 - 11- 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16/16 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12/23 /2020 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/4 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

الدمايطة يثيرون أزمة في جنازة والدة حسن الرداد.. والأمن يفرقهم.. تفاصيل

الأحمر الناري.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

سيف زاهر: الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد .. وعمر خربين البديل

ستنخفض.. استشاري يزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

الأرصاد: الطقس شديد البرودة والشبورة مستمرة ومرتفع جوي يضرب البلاد غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة