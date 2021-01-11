حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب للاستمتاع بوقتك أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات في محيطك.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك ولا تبالغ في انفعالاتك
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات في محيطك.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك ولا تبالغ في انفعالاتك
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات ممتعة تتبادل فيها المشاعر والأفكار مع الأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.
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العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وقد تجد نفسك ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا، فقط ادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وقد تجد نفسك ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا، فقط ادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الفخر.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الفخر.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك قدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك قدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عاطفيا وعائليا: تحكّم اليوم في غضبك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب..
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عاطفيا وعائليا: تحكّم اليوم في غضبك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب..