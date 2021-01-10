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أخبار البلد

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للمشاركة فى الاجتماع الرباعي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم  الاحد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة للبلاد تستغرق يومين ، يشارك خلالها في الاجتماع الوزارى الرباعى فى إطار مجموعة ميونخ ، الذى يضم وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا ، لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين . 

ويبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، غدا  الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام، قد أكدوا خلال اجتماعا لهم فى شهر سبتمبر الماضى فى العاصمة عمان دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأكد الوزراء التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبى الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.
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