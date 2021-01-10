وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة للمشاركة فى الاجتماع الرباعي

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاحد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة للبلاد تستغرق يومين ، يشارك خلالها في الاجتماع الوزارى الرباعى فى إطار مجموعة ميونخ ، الذى يضم وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا ، لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين .





ويبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، غدا الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.



