أشرف زكي: لن نسمح لأي شخص أن ينال من قيمة المهنة

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خروج تفاصيل جديدة خلال الساعات القادمة بشأن أزمة الفنان باسم سمرة والممثلة رحاب الجمل، مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص ان ينال من المهنة.





كما كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل الصلح بين الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، متابعا إنهما اعتذرا وأدركا أخطاءهما، عاتبت باسم ورحاب على ما بدر منهما.





وأضاف نقيب المهن التمثيلية ، "المفترض ألا نعطي فرصة لأعداء الوطن والنيل من قوة مصر الناعمة"، مستدركا "فوجئت أنهم جايين عندي البيت، وأنهم اتصلحوا، الاتجاه الاميل للحفظ في النقابة بعد الصلح".



