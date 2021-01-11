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حوادث

ضبط 76 ألف نسخة كتاب دراسي مقلدة داخل مطبعة بـ القليوبية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:23 ص
كتب
كتب
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 76 ألف نسخة كتاب "تعليمية ودراسية" جميعها مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، داخل (مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية) وأمكن ضبط المسئول عن المطبعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .
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