الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على مودرن سبورت وديًا.

ويخوض لاعبو الزمالك مرانهم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، استعدادًا لاستئناف منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة أمس الاثنين، بعد المباراة الودية التي جمعت الزمالك بمودرن سبورت يوم الأحد، قبل العودة إلى التدريبات والتركيز على المواجهة الرسمية المقبلة.

وفي إطار التحضيرات، يخوض الزمالك مباراة ودية جديدة أمام الشرقية إنبي يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، لمنح اللاعبين فرصة إضافية للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة زد يوم 7 أكتوبر المقبل، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.