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أخبار العالم

العمود الفقري للاستثمار.. ولي العهد السعودي يكشف تفاصيل مشروع ذا لاين العملاق

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:32 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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قسم الخارجي
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات. 

ونقلت العربية السعودية عن بن سلمان، إن البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" بتكلفة تتراوح بين 100 و200 مليار دولار. 

وتابع "إعلان مشروع ذا لاين يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الـ 3 سنوات الماضية، والاستثمار في ذا لاين من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم". 

وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقًا".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم".
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