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محافظات

محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:34 ص
محافظ الغربية يقود
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات
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احمد علي
ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي محافظة الغربية بالحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال الجولة المسائية المفاجئة التي قام بها المحافظ في مراكز قطور وكفر الزيات وطنطا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد مدينة قطور، حيث تابع المحافظ غلق المحال التجارية والورش في المواعيد المحددة لها، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، موجهًا رئيس مركز ومدينة قطور بغلق وتشميع عددًا من المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي غير الملتزمة بمواعيد الغلق وبالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة كفر الزيات، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بغلق وتشميع ٣ محال ألعاب إلكترونية وذلك بسبب تكدس الأطفال بداخلها دون الالتزام بأي إجراءات احترازية، كما وجه بغلق عدد من الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، وكذلك عدد من المحال التجارية غير الملتزمة بمواعيد الإجراءات الاحترازية.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر الزيات برفع المخلفات بشكل دوري، وكذلك رفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والتنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ التزام العاملين بمحلات شارع ٣٠٦، ثم تفقد المحافظ شوارع كورنيش طنطا، الإستاد، البحر، النادي، نادي المعلمين، موجهًا حي أول طنطا بغلق وتشميع عدد ٢ كافيه بشارع النادي لعدم التزامهم بنسبة ال 50 % وتكدس المواطنين بهم.

رافق المحافظ خلال الجولة رؤساء مدن قطور وكفر الزيات ورئيسي حي أول وثان طنطا.
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور
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