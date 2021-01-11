نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو





في مقطع مدته 7 دقائق، تحدث نجم أفلام الأكشن والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا ضد الزعيم الجمهوري ترامب، مشيرًا إلى أن التاريخ سيكتب اسمه كـ "أسوأ رئيس حكم أمريكا'' وحث المواطنين على الاتحاد.





في الخطاب القوي، قارن شوارزنيجر أعمال الشغب في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال ليلة الكريستال بـ هجوم عام 1938 المعروف باسم ليلة الزجاج المكسور.





فخلال ليلة الكريستال، ترك النازيون البلدان والأراضي المأهولة، بما في ذلك النمسا وهي الموطن الأصلي لشوارزنيجر، مغطاة بالزجاج حيث تم استهداف وتدمير الشركات المملوكة لليهود والمعابد اليهودية.





وفي خطابه عن الأحداث التي جرت في مبنى الكابيتول خلال نهاية هذا الأسبوع، صرح شوارزنيجر قائلًا: "الأربعاء كان يوم الزجاج المكسور هنا في الولايات المتحدة.. لكن الغوغائيون لم يكتفوا بتحطيم نوافذ مبنى الكابيتول.





"لقد حطموا الأفكار التي أخذناها كأمر مسلم به ... وداسوا على نفس المبادئ التي تأسست عليها بلادنا".





شوارزنيجر يدين ترامب





يقول شوارزنيجر: "لقد نشأت في أنقاض بلد عانى من فقدان ديمقراطيته، لقد ولدت عام 1947، بعد عامين من الحرب العالمية الثانية.. كبرت وكنت محاطًا برجال محطمين يلقون بالذنب على مشاركتهم في أكثر الأنظمة شرًا في التاريخ".





"ليس كلهم ​​من المعادين للسامية أو النازيين المسعورين، فالكثير منهم ساروا خطوة بخطوة على الطريق. وكانوا مجاورين الأشرار".





على الرغم من كونه عضوًا في الحزب الجمهوري نفسه، إلا أن الممثل الشهير اقتبس بعد ذلك قول الرئيس السابق روسفلت مذكرًا الناس: "الوطنية تعني الوقوف إلى جانب البلاد.. ولا تعني الوقوف إلى جانب الرئيس".





وحث شوارزنيجر أتباع ترامب على محاولة رؤية ما هو منطقي ، أو المعاناة من تكرار التاريخ، وهو ينتقده في محاولته الفاشلة لإلغاء الانتخابات، وإصراره على "التلاعب بها''.





سعى الرئيس ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات النزيهة، بل وسعى لانقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب، ثم قارن ترامب بوالده الذي كان يعود إلى المنزل كل يوم مخمورًا، وأضاف: "الرئيس ترامب زعيم فاشل.. سيدخل التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق.. الشيء الجيد هو أنه قريبًا سيصبح مجرد تغريدة قديمة".

وجه النجم الأمريكي الشهير «أرنولد شوارزنيجر» رسالة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدينه فيها علنًا خلال مقطع فيديو نتيجة أعمال الشغب في مبنى الكابيتول هذا الأسبوع، التي شبهها بأعمال ألمانيا النازية، حيث طالب المواطنين بالوقوف إلى جانب بلادهم.