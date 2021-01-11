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الشئون الوقائية: أدوية كورونا تصرف للمواطنين بالمجان والأكسجين متوفر بالمستشفيات

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الحكومة تتعامل بشكل صحيح فى مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك 47 مستشفى حميات تعمل بكامل طاقتها وهناك 34 مستشفى صدر و360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن ما يتم فى وزارة الصحة يعتبر فخر للجميع، ومصر تعمل من أجل مواطنيها. 

وأشار إلى أن جميع أدوية كورونا تصرف للمواطنين بالمجان، مؤكدًا أن أى شخص يقدم تقرير بالإصابة يحصل على العلاج بدون أى أموال.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت جميع المسئولين بالمحافظات وبالوزارة بمتابعة ضح الأكسجين فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك لآن الأكسجين جزء أساسي فى العلاج.

وأوضح أن الأكسجين متوافر بكميات فى مصر، وتم تدشين ابلكيشن لمتابعة امتداد الأكسجين كل 6 ساعات يتم متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات، بقرار من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
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