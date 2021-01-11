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فن

بعد شكوى صاحب لولاكي.. الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:25 ص
علي حميدة
علي حميدة
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شروق حمدي
قال الفنان علي حميدة إن أحدا من نقابة الموسيقيين لم يتصل به، أو يتواصل معه، بعد تداول أخبار حالته الصحية، موجها الشكر للمطرب مصطفى كامل والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تواصلهما معه للاطمئنان عليه.

وطالبت أسرة علي حميدة بعلاجه على نفقة النقابة، مؤكدين أنه لا يمتلك إلا شقة في منطقة الهرم، وأنه دفع ملايين للضرائب، في إشارة لعدم قدرته التكفل بنفقات العلاج.

من جانبه رد الفنان هاني شاكر على شكوى علي حميدة حول عدم التواصل معه، بأن نجم أغنية "لولاكي" متوقف عن دفع الاشتراك السنوي للنقابة منذ عامين، وأنه سيتابع دخوله إحدى المستشفيات بالأسكندرية صباح الغد.

كانت الصفحة الرسمية لـ على حميدة نشرت تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى. 

وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هوا محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح ..  والتعب ملوش أي علاقه بالكرونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركه .. ونسأل الله صادقين الدعاء". 

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.

وتوجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991. 

واختفى الفنان علي حميدة، تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.
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