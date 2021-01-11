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استشاري طب نفسي: المتعافون من كورونا يصابون بمرض الكرب ما بعد الصدمة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:46 ص
المتعافين من فيروس
المتعافين من فيروس كورونا
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ندى رأفت
قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن صحة المصاب بفيروس كورونا بعد التعافي منه ترجع إلى حالته الصحية قبل الإصابة، فإذا كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط ، والسكر ، سيحتاج المتعافي إلى متابعة من الطبيب حول هذا المرض.

وأشارت وجيدة أنور في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة" إلى أن المصاب بفيروس كورونا، والتعافى منه، يحتاج أيضًا إلى إعادة تأهيل نفسي وصحي، لما تعرض له خلال أيام العزل ، وحجزه في الرعاية الصحية. 

وأضاف الدكتور علي النبوي ، استشاري الطب النفسي والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر ، أن المتعافين من كورونا ، يُصابون بمرض اسمه "كرب ما بعد الصدمة"، وهذا المرض يشخص في الطب النفسي، أنه يعرض الإنسان لضغط أقوى مما تتحمله النفس البشرية.

وأكد النبوي أن العلاج الوحيد الفعال ضد كورونا هو المناعة"، وتأتي من خلال التغلب على القلق ورفع الروح المعنوية


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