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فن

إيناس الدغيدى الأحدث.. فنانون هزموا فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:22 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

 المخرجة إيناس الدغيدى 

كشف الناقد طارق الشناوى عن شفاء المخرجة ايناس الدغيدى من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" إيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام".

أكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت ايجابية، وعانيت من اصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام واصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة اخرين في نفس اليوم".

وأضافت ايناس الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لانها تعاني من حساسية بالصدر.

وتابعت: "فيروس كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة اصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة فى المرض ولكن بعد خمس ايام استقرت حالتها وبدأت فى التعافي.

الاعلامية نجوى ابراهيم 

تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم  من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية.

كانت نجوى ابراهيم  قد أصيبت منذ فترة وعزلت نفسها وخضعت لبروتوكول العلاج في المنزل. 


شريف رمزى

بعد أيام من العزل والعلاج، أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

كان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال شريف رمزى "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".
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