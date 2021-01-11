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الاتصالات: الرقم القومي للعقارات تحفظ حقوق المواطن.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:29 ص
الرقم القومي للعقار
الرقم القومي للعقار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، إن العقارات سيكون التعامل عليها من خلال رقم قومي وهذا سيتم تطبيقه على جميع أنواع العقارات.

واضاف العطار خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن: رصد العقارات يساعدنا في جميع أنواع التخطيط ومنها التخطيط للخدمات والمرافق والطرق وهذا الرصد يساعدنا على تشكيل رؤية كاملة على أرض الواقع للتخطيط للمستقبل بصورة أسهل .

وأوضح العطار ، أن عملية رصد العقارات تتم لصالح المواطن ولحفظ حقوق المواطن مشيرا الي ان اى تعامل على اى عقار سيتم من خلال رقمه القومي ومنها عمل التوكيلات أو الضريبة العقارية .
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