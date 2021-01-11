الاتصالات: الرقم القومي للعقارات تحفظ حقوق المواطن.. فيديو

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، إن العقارات سيكون التعامل عليها من خلال رقم قومي وهذا سيتم تطبيقه على جميع أنواع العقارات.





واضاف العطار خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن: رصد العقارات يساعدنا في جميع أنواع التخطيط ومنها التخطيط للخدمات والمرافق والطرق وهذا الرصد يساعدنا على تشكيل رؤية كاملة على أرض الواقع للتخطيط للمستقبل بصورة أسهل .



