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أخبار العالم

سحب البطولة الأمريكية للجولف 2022 من نادي ترامب

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:25 ص
نادي ترامب للجولف
نادي ترامب للجولف
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شريف سيد
أعلن المسئولون عن البطولة الأمريكية للجولف، سحب البطولة المقرر لها 2022 من نادي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للجولف في نيوجيرسي. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عزمها طرح مشروع قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وأعضاء الحكومة على عزل دونالد ترامب من منصبه، باعتباره غير قادر على الأداء بمنصبه. 

ومن ناحية أخرى، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عن تعازيها لأسرة الضابط في الكونجرس الأمريكي هوارد ليبينجود. 

وقال البيان الصادر عن بيلوسي: "بالنيابة عن مجلس النواب ، أبعث بأحر التعازي لأسرة وأحباء الضابط هوارد ليبينجود". 

وأضاف البيان: "كان الضابط ليبينجود وطنيًا كرس حياته للدفاع عن مبنى الكابيتول وحماية جميع الذين يخدمون ويعملون ويزورون معبد ديمقراطيتنا هذا. إن وفاته مأساة كبيرة تفاقم الرعب الذي ساد الأسبوع الماضي". 

وتابعت: "قد تكون خدمة الضابط ليبينجود مصدر إلهام لدعم الدستور والدفاع عنه وحماية الشعب الأمريكي. وقد يكون من دواعي الارتياح لعائلة الضابط هوارد أن يتلقوا الكثير من الحزن والدعاء لهم في هذا الوقت الحزين". 
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