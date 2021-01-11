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أخبار العالم

ترامب يودع كرسي الحكم باستكمال الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:57 ص
ترامب يودع كرسي الحكم
ترامب يودع كرسي الحكم باستكمال الجدار العازل
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أ ش أ
يستعد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للاحتفال بالتقدم الذي أحرزه تجاه أحد وعوده الانتخابية؛ وهو الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك قبل نحو أسبوع من انتهاء فترة حكمه في البيت الأبيض.

وفقًا لأحد كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية، فإن ترامب سيسافر إلى بلدة ألامو بولاية تكساس غدًا الثلاثاء، بعد أن أعلن البيت الأبيض الانتهاء من مسافة تقارب نحو 450 ميلًا في بناء الجدار، وهو أحد التعهدات الانتخابية التي أعلنها ترامب مع محاولات إدارته لإصلاح نظام الهجرة.

ومن المقرر أن تتزامن زيارة ترامب مع استعداد مجلس النواب بالكونجرس للمضي قدمًا في إجراء تصويت في المجلس لعزل ترامب، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء الماضي من جانب أنصار ترامب؛ للإعراب عن معارضتهم لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أسفرت عن هزيمة ترامب وفوز الديمقراطي جو بايدن.

وتعهد ترامب في عام 2019 باستكمال 490 ميلًا في بناء الجدار بنهاية عام 2020، وكان حجم ما تم بناؤه من هذا الجدار حتى شهر يناير 2020 قد بلغ 100 ميل فقط.

وفي مستهل حكمه، كان ترامب قد صرح عام 2016 بأنه من الضروري بناء نحو 1000 ميل من الحدود بهذا الجدار، وبعد 4 سنوات، يرى مراقبون أن هناك تقدمًا حادثًا في اتجاه تنفيذ ذلك الجدار الذي من أجله تم إنفاق نحو 4ر1 مليار دولار.
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