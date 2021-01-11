مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

يصادف اليوم ١١ يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة ملك قورة التي أتمت عامها الـ28.





ورغم من صغر سنها إلا أن ملك قورة استطاعت ان تنجح في جذب الأنظار إليها من خلال أعمالها الفنية المميزة.





و تعتبر ملك قورة من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار بأناقتها و جمالها الطبيعي، حيث تتمتع بذوق راقٍ و مميز في اختيار إطلالاتها التي تظهر بها سواء في مناسبتها الخاصة او العامة او جلسات التصوير التي تخضع لها أيضا.





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تميل ملك قورة إلي اختيار الإطلالات للملابس العصرية ذات الألوان المبهجة كالأحمر و الأصفر و الفوشيا، بالإضافة إلي ذلك تفضل الإطلالات التي تتسم بصيحة هاف ستومك و الاوف شولدر فهما من أبرز التصميمات التي تسيطر على أزيائها.





وتخطف ملك قورة الأنظار بفساتين السهرة القيمة و الفاخرة التي تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي أيضا، حيث تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة المطرزة التي تزيد من جاذبيتها.





نعرض لكم فيما يلي بعض الصور التي تكشف عن أناقة ملك قورة في عيد ميلادها...



