بملابس قطيفة.. ملك قورة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ا نستجرام ، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. الاجتماعينستجرام





وخطفت ملك قورة الأنظار في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة قصيرة للغاية كشفت عن بطنها وذا أكمام متوسطة الطول باللون البيج الغامق المصنوع من القماش القطيفة مع بنطلون بنفس اللون و القماشة.





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وأكملت ملك قورة إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم متناسقة مع لون إطلالتها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة والجذابة التي زادت من جمالها وأناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدل على كتفيها، واختارت مكياج جذاب ومميز مرتكزا على طلاء شفاه أحمر المتناسق مع لون بشرتها.



