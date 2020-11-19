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فن

مع مدربها في الجيم .. ملك قورة تستعرض رشاقتها.. شاهد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:21 م
ملك قورة
ملك قورة
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محمد بدران
نشرت الفنانة ملك قورة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من الجيم.

وظهرت ملك قورة برفقة "مدربها"، مرتدية سترة باللون الزيتي وبنطلون ليجن وتركت شعرها الاصفر منسدلا  على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن احدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

وشاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات كمسلسل "أريد حلًا" مع الفنانة ميمي جمال وندى بسيوني. وشاركت في العام 2007 في مسلسل "لحظات حرجة" وهو من إخراج شريف عرفة وبطولة الفنانة بشرى وعمرو واكد.

في السينما شاركت في فيلم "السبع خطايا" وشاركت في فيلم "آخر ديك في مصر" من بطولة محمد رمضان وإنتاج العام 2017.

وفي العام 2017 شاركت في مسلسل "خلصانة بشياكة" وهو من بطولة أحمد مكي، وشاركت في العام 2018 في مسلسل "أمر واقع"  من بطولة كريم فهمي وريم مصطفى.
مع مدربها في الجيم .. ملك قورة تستعرض رشاقتها.. شاهد
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