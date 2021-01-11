مدير إدارة المطرية الطبية: نتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لحالات العزل المنزلي

قالت الدكتورة ناهد الهادى، مدير إدارة المطرية الطبية، إن الإدارة تتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا، مشيرة إلى أن حالات العزل المنزلى تقوم المستشفيات بالتبليغ لوزارة الصحة ومنها إلى مديرية الشئون الصحية.





وأضافت "ناهد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن دور المبادرة هى توفير فرق من أجل توصيل جهاز لمتابعة مستوى الأكسجين فى الدم، حيث إنه عندما يكون مستوى الأكسجين فى الدم أعلى من 90 معناه أن الشخص يستطيع العزل فى المنزل، أما فى حالة نقصه إلى أقل من 90 فيتم نقل المصاب إلى المستشفى من أجل متابعته.





وتابعت أن هناك فرق أيضا تقوم بعملية المتابعة، لافتة إلى أن دورها هو توصيل الجهاز للمستعمل وكيفية إستخدامه له والتدريب على قياس لنفسه مستوى الأكسجين فى الدم أربع مرات فى اليوم.





وأكدت أن المتابعة تستمر للمستعمل لأيام متتالية وراء بعضها من أجل التأكد أن نسبة الأكسجين الخاصة به مناسبة ولا يحتاج إلى مستشفى للعزل.





وأشارت إلى أنه فى حالة إحتياج المصاب للمستشفى تقوم المبادرة بالتواصل مع فريق الطوارئ، من اجل توفير مكان له .



