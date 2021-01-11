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فن

بإطلالة مميزة .. منة فضالي توجه رسالة لجمهورها على انستجرام

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة منة فضالي ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى، للصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت منه فضالى، فى الصورة بإطلالة شتوية لافتة بجاكيت طويل باللون البيج وبنطلون أسود ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفها.

و علقت علي الصورة قائلة : اقتل الجزء الذي يعتقد انك لم تنج دون شخص اخر ، فقط ابتسم .

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

كانت بداية منة فضالى ، الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.
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