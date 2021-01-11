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رياضة

رد ناري من بيراميدز عن أنباء عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:12 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

رد مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز على الأنباء التى تشير إلى إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن كل ما يثار حول وجود رغبة لدى رمضان صبحي فى العودة للأهلى من جديد أمر لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى بيراميدز ورفض كل العروض التى تم عرضها عليه .


وأضاف لا نعلم لماذا تثار مثل هذه الأنباء والأخبار فى هذا التوقيت مؤكدا أن رمضان صبحي سعيد بالتواجد فى بيراميدز ويركز حاليا مع الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات المختلفة .

وكانت حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروي في مصر خلال الساعات الماضية بسبب القنبلة التي فجّرها الإعلامي سيف زاهر بشأن رغبة نجم كبير في العودة إلى أحد القطبين في إشارة إلى رغبة رمضان صبحي، نجم بيراميدز، في العودة من جديد للأهلي خلال الفترة الحالية بعد تدخل وسطاء بينه وبين مسئولي القلعة الحمراء.


وأكد سيف زاهر عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى ناد آخر شهير في الدوري المصري.

وقال زاهر إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال، من أجل عودة لاعب ترك أحد القطبين في الدوري المصري، مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادي كبير جدًا.

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر.

 




 

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