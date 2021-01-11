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رياضة

محمد شوقي: رمضان صبحي يمكنه التخلص من الضغط الجماهيري باستعادة مستواه

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث محمد شوقي مدرب المنتخب الأوليمبي،عن رمضان قائد المنتخب ولاعب نادي بيراميدز والضغوط الجماهيرية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إن رمضان صبحي إذا أدى مباراتين أو ثلاثة بشكل رائع فإن كل ما مضى سيمر ويُنسى، اللاعب حصل على مسؤولية وثقة في كأس الأمم تحت 23 عاما وكان رائعا، وهذه أفضل طريقة للتعامل معه".

وأضاف أن الحديث معه الآن لن يكون له أي نتيجة، بل سيكون تأثيره سيء مما يزيد الضغوط عليه، يمكن التحدث معه بعد أن يثبت أقدامه ويستعيد مستواه وسيكون لذلك تأثير أفضل للتخلص من الضغط الجماهيري".
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