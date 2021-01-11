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رياضة

لا يجوز له .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن عدلي القيعي

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:23 ص
عدلى القيعى
عدلى القيعى
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

أكدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة رفض ترشيح النادي الأهلي عدلي القيعي، مستشار التسويق بالقلعة الحمراء، لتمثيل النادي في رابطة الأندية المحترفة.


وجاء رفض ترشيح القيعي من  جانب اللجنة الثلاثية وفقا للوائح الجديدة تنص على أن المرشحين لرابطة الأندية لا يكونون من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو موظفين بها، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة.

 

وخاطبت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة مسئولي أندية الدوري الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذي لرابطة الأندية المحترفين في الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها.

وعلى الجانب الأخر ، كشف  أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق عن اتجاه اتحاد الكرة المصري لإلغاء كافة مسابقات الناشئين هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏صدق او لا تصدق اللجنة الأحادية تفكر في الغاء كل مسابقات الناشئين هذا الموسم!!!".

يذكر أن  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال ان اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي تواصل عملها عن كسب.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن هناك تداول ما بين اللجنة الثلاثية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن، معقبا: «لم يحسم شيء حتى الآن سواء 31 يناير أو بعده».

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