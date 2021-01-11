مياه أسيوط: نستهدف تركيب 15500 عداد مسبق الدفع.. وضبط 5000 وصلة غير شرعية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة استهدفت فى خطتها تغيير (15500) عداد تقليدى بالعدادات مسبقة الدفع (عداد بالكارت) كمساهمة تحفز المواطن على ترشيد استهلاك المياه لأنه يتيح للمواطن التحكم فى استهلاكه، والحد من مشكلات تسجيل القراءات.





وأشار إلى أن من مزايا العداد مسبق الدفع أنه يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه ويعطي العداد انذارا بخفض ضغط المياه عند قرب انتهاء الرصيد، وفي حالة انتهاء الرصيد يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين.





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تولى أهمية لهذا الملف لضمان محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي والقضاء على المشكلات التقليدية نتيجة تعطل العدادات أو عدم انتظام القراءة.





وقال إن الشركة أيضا أطلقت مبادرة بيع القطع الموفرة بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة، كمساهمة لترشيد استهلاك المياه لأن تركيب مثل هذه القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة فى المياه.





وأشار إلى أنه تم ضبط 5000 وصلة غير شرعية خلال العام الماضي حيث تكلف تلك الوصلات الشركة مبالغ مالية باهظة، فضلا عن عدم التزام المواطنين بسلوكيات وسبل الترشيد الداعمة للخطط التننموية.



