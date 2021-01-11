وزيرة الصحة تستجيب للفنان علي حميدة.. وتوجه بعلاجه على نفقة الدولة





قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ، أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.







