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أخبار العالم

أستاذ علاقات دولية: اجتماع الرباعية خطوة نحو حل القضية الفلسطينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:51 م
وزيري خارجية مصر
وزيري خارجية مصر والأردن
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مـيــــس رضـــا
قال الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية، إن إجتماع الرباعية الذي يضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والذي تستضيفة العاصمة المصرية اليوم، يعكس محورية الدور المصري الأردني فى القضية الفلسطينية منذ تفجرها، فضلًا عن الدور الهام للطرف الأوروبي والذي تمثله كل من فرنسا وألمانيا . 

و أوضح "المومني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الاجتماع هو الثاني ويؤسس لنوع من الشراكة والتعاون المصري الأردني مع الأطراف الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية ولاستكمال الجهود التى بذلها الطرفين المصري والأردني والبناء عليه، متوقعًا أن يفرز اجتماع اليوم مقترحات وصياغات تتناسب مع المراحلة الراهنة فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقدوم جو بايدن والتي هى أقرب إلى حل الدولتين ، لافتًا إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت القضية الفلسطينية تطورات عميقة فى عهد ترامب بخططه وقراراته التعسفية والتي لاقت نوعا ما من الرفض والمعارضة من كافة الأطراف العربية.
 

وأشار "أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية"، إلى الحراك الدبلوماسي لهذه الاجتماعات ومخرجاتها خطوة مهمة فى هذا التوقيت حيث سيوفر ظروف ملائمة لوضع حل القضية الفلسطينية على سلم أولويات الإدارة الأمريكية خاصة فى ظل انخراطها بعدد من الملفات المهمة على الصعيد الإقليمي والدولي كالوضع مع إيران والإتفاق النووي. 

  
وأكد"المومني"، أن القضية الفلسطينية هى قضية محورية وعلى أولوية السياسة الخارجية لمملكة الأردن، والجهود التي تقودها كلا من مصر والأردن هى انعكاس  للدور المحوري لهما  في أمن المنطقة، وبإعتبارهما أكثر الأطراف تفاعلًا مع القضية الفلسطينية . 


ولفت "المومني"، إلى أن الحراك الدبلوماسي يؤسس لنقطة بداية لاستئناف العملية السلمية  ويخلق ظروف ملائمة لتحريك جهود السلام خاصة بعد تغير في السياسة الاسرائيلية التي قد تقرحكوم أخري لابد من وجود مخرجات تقديمها لكل الاطراف وبالتنسيق معالطرف الفلسطيني . 
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