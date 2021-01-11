هل الاستحمام بالماء الساخن يقي من كورونا ؟.. الصحة العالمية تجيب

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعض ما أطلقوا عليه علاجات كورونا المنزلية، ومن أبرزها الاستحمام بالماء الساخن لقتل العدوى بطريقة سريعة.
وحسمت منظمة الصحة العالمية الجدل، بأن هذا الادعاء كاذب وتطلب بدلًا من ذلك من الجمهور تنظيف أيديهم وتعقيمها، إذا كانوا يريدون منع الإصابة بالفيروس، ولكن الاستحمام بالماء الساخن لا يقتل العدوى.
كانت منظمة الصحة العالمية أوضحت أن "كوفيد -19 ينتشر عبر رذاذ الجهاز التنفسي عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المصاب، ولا ينتشر عبر موجات الراديو كما يدعي البعض.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل عن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا، المسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة، وأن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.
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