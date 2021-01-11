هل الاستحمام بالماء الساخن يقي من كورونا ؟.. الصحة العالمية تجيب

أن "كوفيد -19 ينتشر عبر رذاذ الجهاز التنفسي عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المصاب، ولا ينتشر عبر موجات الراديو كما يدعي البعض.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل عن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا، المسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة، وأن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.