ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، بزيارة تفقدية لمستشفى عزل كفر الزيات تفقد خلالها جميع المرضى بالعنايه والأقسام الداخلية وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والادوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


كما قام بالتأكد من سلامة شبكة الغازات وعدم تسريب من الفلوميترات ووجود اكسجين سائل بالتانكات.

وأوضح الدكتور هشام شيحه أن سعة التنك القديم تبلغ 6000 لتر والتانك الجديد سعة 10000لتر وتأكد من انتظام صيانة الاجهزه والالتزام بالحفاظ على النظافه وحسن التعامل مع المرضى وعدم وجود اى مرافقين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

كما أثني عبد الناصر على الطاقم الطبى وتشجيعهم  على مواصلة العمل بروح الجيش الابيض حتى يرفع الله عنا هذا الوباء والبلاء عن اهلنا ومصرنا الغالية.
وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات
وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات
وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات
وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقضي تماما على مشكلة نقص الأكسجين.. صحة الغربية تعلن خبرا سارا لمواطنيها

لدينا 13 أسطوانة أكسجين احتياطية.. صحة الغربية تكشف حقيقة شائعة مستشفى زفتى العام

القصة الكاملة لـ وفاة 6 من مصابي كورونا بمستشفى زفتى العام في الغربية

مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا: تستهلك 8000 لتر أوكسجين يوميا وليس لدينا مشكلة

الصحة تعلن أسباب وفاة مصابين بكورونا فى مستشفى زفتى العام

طوارئ فى المحافظات بعد واقعة مستشفى الحسينية.. اجتماعات عاجلة للجان إدارة أزمة كورونا.. وجولات مفاجئة للمحافظين على مستشفيات العزل للتأكد من توافر الأكسجين

ترشيحاتنا

جريمة عمرها 10 سنوات.. النيابة تباشر تحقيقات اتهام طبيب بهتك عرض فتاتين بالقاهرة

شوبير يحسم جدل رحيل نجمي الأهلي عن الفريق

حبس منار سامي فتاة تيك توك سنة مع الشغل بتهمة خيانة الأمانة

بث مباشر.. مؤتمر وزيرة الصحة لإعلان مستجدات جائحة كورونا في مصر

التحقيق في أصل فيروس كورونا.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الاستحمام بالماء الساخن يقي من كورونا ؟.. الصحة العالمية تجيب

الحاملون الصامتون.. دراسة تكشف أنواع مرضى كورونا

سيارات تحصل على أفضل الجوائز في الاستفتاء السعودي "صور"