وكيل صحة الغربية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفي العزل بكفر الزيات

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، بزيارة تفقدية لمستشفى عزل كفر الزيات تفقد خلالها جميع المرضى بالعنايه والأقسام الداخلية وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والادوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.









كما قام بالتأكد من سلامة شبكة الغازات وعدم تسريب من الفلوميترات ووجود اكسجين سائل بالتانكات.





وأوضح الدكتور هشام شيحه أن سعة التنك القديم تبلغ 6000 لتر والتانك الجديد سعة 10000لتر وتأكد من انتظام صيانة الاجهزه والالتزام بالحفاظ على النظافه وحسن التعامل مع المرضى وعدم وجود اى مرافقين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.



