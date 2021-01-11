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توك شو

وزيرة الصحة: توريد اللقاح الصيني لمصر خلال أيام قليلة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:49 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد نقص فى الأكسجين و لدينا مخزون مناسب.

ولفتت إلى أن الطلب على اللقاحات عالمي، وأن هناك أولويات للدول المنتجة وهو تطعيم مواطنيها، وكشفت أن مصر قامت بعمل تعاقدات على اكثر من لقاح وخلال الشهر الحالي سيكون هناك توريدات.

وأشارت إلى أن اليوم كان هناك اجتماع مع  التحالف الدولى للقاحات، وسيكون هناك توقيع عقد نهائي، وذلك بمشاركة وزير المالية محمد معيط.
و خلال أيام قليلة سيتم توريد اللقاح الصينى لمصر. 

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