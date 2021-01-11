تميمة مونديال اليد تظهر في مدينة نصر





وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة ، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية و التي تنال أهتمام كل الدول ، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة .





وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات ، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية في النيل للترويج للبطولة العالمية .

فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، قام المختصون بوضع مجسم لتميمة البطولة في ميدان الساعة بمدينة نصر ، وهو المكان الأقرب لاستاد القاهرة ، الذى يستضيف بعض مباريات البطولة .