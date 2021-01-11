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رياضة

تميمة مونديال اليد تظهر في مدينة نصر

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، قام المختصون بوضع مجسم لتميمة البطولة في ميدان الساعة بمدينة نصر ، وهو المكان الأقرب لاستاد القاهرة ، الذى يستضيف بعض مباريات البطولة .

وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة ، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية و التي تنال أهتمام كل الدول ، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة .

وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات ، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية في النيل للترويج للبطولة العالمية .
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