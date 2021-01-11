بيونتك الألمانية تزف بشرى سارة بشأن جرعات لقاح كورونا في 2021

أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الاثنين، عن عزمها إنتاج ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري.





يأتي ذلك بعد حصول اللقاح الخاص بالشركة على تصريح استخدام في حالة الطوارئ في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، رفعت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية هدف إنتاج لقاح كوفيد-19 لهذا العام إلى ملياري جرعة، حيث يستجيب الشركاء للاندفاع العالمي من البلدان التي تسعى لطلب المزيد من الجرعات.





وصرحت شركة بيونتك الألمانية، اليوم الاثنين، بأنها تهدف إلى توفير ما يصل إلى ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 في عام 2021.





وقالت شركة بيونتك إنها زيادة بنسبة تفوق 50٪ عن الهدف السابق لعام 2021 وهو 1.3 مليار جرعة، وتشمل الزيادة تغيير الملصق الذي سيسمح للأطباء باستخراج ست جرعات بدلا من خمس من كل قارورة لقاح.





وخضعت إمدادات اللقاحات لتدقيق مكثف حيث تواجه أوروبا سلالة جديدة أسرع انتشارا للفيروس ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي صفقة لمضاعفة إمداداته من جرعات اللقاخ بالشركتين إلى ما يصل إلى 600 مليون.





ويقوم الشركاء بتصنيع اللقاح في ستة مواقع ويهدفون إلى توسيع الأماكن، ووفقا للعرض التقديمي، سيتمكن موقع إنتاج جديد في ماربورج بألمانيا، من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية فبراير، من إنتاج ما يصل إلى 750 مليون جرعة سنويًا.





وقالت بيونتك إنها تسعى أيضا لإضافة موردين ومصنعين متعاقدين وتحسين عمليات الإنتاج.





يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيوزع المزيد من الجرعات المتاحة من لقاحات فيروس كورونا بمجرد توليه منصبه، بدلًا من كبح نصف الإمدادات الحالية لضمان الحصول على الجرعات الثانية اللازمة للوصول إلى أقصى قدر من الفعالية.



