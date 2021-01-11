"نوافذ ثقافية" تقيم أمسية شعرية لـ حاتم الأطير ومحمد المتيم بالسويس.. الخميس

تقيم مؤسسة نوافذ ثقافية، أمسية شعرية لكل من الشاعرين حاتم الأطير، ومحمد المتيم، ويديرها الشاعر أحمد عايد، وذلك يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 في تمام الساعة 7 مساء، بمقر نوافذ في نادى منتخب السويس القديم.





وحاتم الأطير، شاعر مصرى، من مواليد مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ويعمل باحث في التاريخ الإسلامى، وحصل على جائزة «شخصية مصر» في عام 2014 من وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة، كما حصل على جائزة "المركزية" عام 2015 من وزارة الثقافة، وحصل على جائزة "الشعر العربى بباريس" عام 2016 من المكتب الثقافى المصرى ومركز ذرا للأبحاث بباريس، وحصد المركز الأول بمهرجان إبداع مراكز الشباب 1 في عام 2018، كذلك حصد الشاعر جائزة الدولة التشجيعية عن ديوان "مسجد على القمر"، الصادر عن دار "روافد" للنشر والتوزيع، وهو أول ديوان مطبوع لـ"الأطير"، حيث يضم الديوان 24 قصيدة من بينهم "مار جرجس، وبلال، والوظيفة، ومعزوفة بغداد"، وقصائد أخرى.





جدير بالذكر أنه تم تدشين مؤسسة نوافذ فى شهر فبراير عام 2019، وامتد نشاطها طيلة الشهور الماضية فى إقامة ورش وأمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية من بينها مناقشة ديوان "سبع كلمات زرقاء" للشاعر أحمد عايد، وديوان "فقير مبشر بالجنة" للشاعر إبراهيم جمال الدين التونى، ورواية "حجر بيت خلاف" للروائى محمد على إبراهيم، وديوان "العادى ثائرا وشهيدا" للشاعر وائل فتحى.