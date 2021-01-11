ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

اوشكت  دارة الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الانتتهاء من المراحل النهائية ، للتجهيز والإعلان عن افتتاح " المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف " ، في تعاون مشترك يعيد المعرفة الإسلامية إلى الواجهة، والإنتاج الفكري العربي والإسلامي إلى التأمل أمام الأجيال المختلفة، خاصة جيل الشباب، إلى جانب توثيق هذا التراث العريق.

وتتضافر جهود الدارة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وَفْق اتفاقية تعاون بينهما تشمل جوانبَ أخرى لإقامة نشاط علمي دائم يستهدف زوار المدينة المنورة من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العلمية ، يبرز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين .

ويهدف " المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف " بالمدينة المنورة ليكون منصةً تعريفيةً لما قدمته وتقدمه " الدارة " في مجال تدوين تاريخ الحرمين الشريفين ولأهم مشروعاتها العلمية في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل مشروع إحياء الخط المدني، علاوةً على تعزيز رسالة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة تاريخ المدينة المنورة والتاريخ الإسلامي ومآثره المكتوبة ومنها مصاحفُ تاريخيةٌ خُطَّت في مراحلَ مختلفة .

يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد
يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد
يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد
يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد
يفتتح قريبا.. مخطوطات نادرة في معرض دائم بالمسجد النبوي|شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس