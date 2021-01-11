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أخبار العالم

أول طائرة قطرية تعبر أجواء الإمارات بعد إعلان المصالحة الخليجية

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:15 م
أول طائرة قطرية تعبر
أول طائرة قطرية تعبر أجواء الإمارات منذ أكثر من 3 سنوات
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قسم الخارجي
حلقت طائرة قطرية، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات في أجواء الإمارات، عقب إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الدولتين.

وأعلن سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن عبور أول طائرة قطرية الأجواء الإماراتية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف السويدي أن الطائرة كانت لرحلة طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من ملبورن الأسترالية إلى الدوحة.

وأشار إلى أنه فور صدور التوجيهات بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الإمارات وقطر، عقدت الهيئة العامة للطيران اجتماعا تنسيقيا مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) بحضور ممثلين عن هيئة الطيران المدني في قطر والخطوط الجوية القطرية للتأكد من جاهزية كافة الأطراف لإعادة فتح المجال الجوي بين الدولتين.

وأوضح السويدي أنه عقب الاجتماع تم إلغاء جميع الاجراءات المتخذة سابقًا التي كانت تحول دون استئناف الحركة الجوية.

وأكد أن جميع الترتيبات التنظيمية والقانونية والإجرائية أصبحت جاهزة لقيام شركات الطيران الإماراتية والقطرية بتشغيل رحلات متبادلة بين البلدين أو عبور أجواء البلدين.

وأشار السويدي، إلى أنه حسب الأوضاع الحالية من المتوقع أن تصل عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وقطر ما بين 60 إلى 70 رحلة يوميًا.

وأعلنت الإمارات عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الطيران مع قطر، بعد التوقيع على بيان العلا على هامش القمة الخليجية الأخيرة، والذي يقضي بعودة العلاقات مع الدوحة واستئناف الرحلات الجوية معها.
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