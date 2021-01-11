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رياضة

جدول مباريات الزمالك بالدوري المصري حتى الأسبوع الـ 14

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:21 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسى
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة الثامنة، وحتى الجولة الـ14، وجاء ترتيب جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الثامنة : الجونة 19 يناير – ستاد بتروسبورت

الجولة التاسعة : أسوان 23 يناير – ستاد أسوان

الجولة العاشرة : مصر للمقاصة 28 يناير – ستاد بتروسبورت

‏الجولة الـ11 : غزل المحلة 2 فبراير – ستاد غزل المحلة

الجولة الـ12 : الاتحاد 7 فبراير – ستاد القاهرة

‏مؤجلات الجولة الـ13: الإسماعيلي 17 فبراير – ستاد القاهرة

الجولة الـ14: وادي دجلة 1 مارس – ستاد السلام

جدير بالذكر أن الزمالك يلتقي مع مولودية الجزائر في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 12-13 فبراير المقبل، بينما يخوض الجولة الثانية 23 من نفس الشهر أمام تونجيث السنغالي.

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