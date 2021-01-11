جدول مباريات الزمالك بالدوري المصري حتى الأسبوع الـ 14

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة الثامنة، وحتى الجولة الـ14، وجاء ترتيب جدول مباريات الزمالك كالتالي:





الجولة الثامنة : الجونة 19 يناير – ستاد بتروسبورت





الجولة التاسعة : أسوان 23 يناير – ستاد أسوان





الجولة العاشرة : مصر للمقاصة 28 يناير – ستاد بتروسبورت





‏الجولة الـ11 : غزل المحلة 2 فبراير – ستاد غزل المحلة





الجولة الـ12 : الاتحاد 7 فبراير – ستاد القاهرة





‏مؤجلات الجولة الـ13: الإسماعيلي 17 فبراير – ستاد القاهرة





الجولة الـ14: وادي دجلة 1 مارس – ستاد السلام





جدير بالذكر أن الزمالك يلتقي مع مولودية الجزائر في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 12-13 فبراير المقبل، بينما يخوض الجولة الثانية 23 من نفس الشهر أمام تونجيث السنغالي.



