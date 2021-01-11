على نفقة الدولة.. نقيب الموسيقيين يشكر وزيرة الصحة لعلاج علي حميدة في معهد ناصر

وجَّه أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد، على مجهودها الكبير والواضح في مجال الصحة، وموافقتها على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر على نفقة الدولة.





وقال هاني شاكر: "أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه علي نفقة الدولة بمعهد ناصر.





وأضاف هاني شاكر: "كل الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد علي ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها علي الاستجابة السريعة لآلام المصريين".





وتواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.





وأكدت النقابة أنها عرضت علي الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية واتخذ فرعها خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي صباح اليوم ومتابعة حالته.





وأوضحت النقابة أنها تواصلت مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة.





وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.



